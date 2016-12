Depuis de nombreuses années, le Conseil Général de la Martinique a décidé d’afficher sa volonté de s’investir dans la lutte contre le fléau de l’insécurité routière. Son action se traduit notamment par des interventions de sensibilisation en milieu scolaire, collèges et lycées (futurs conducteurs) par le biais d’équipements didactiques.

Il est à noter que bien que les lois de décentralisation n’aient donné aucune compétence aux conseils généraux en matière de prévention et de sécurité routière, le Conseil Général de la Martinique, depuis plus de 15 ans, a affiché sa volonté de contribuer à la lutte contre l’insécurité routière et donc à la diminution du nombre de victimes sur les routes.

Les différentes acquisitions :

Deux pistes itinérantes de sécurité routière animées par la police nationale et un organisme public (le Carrefour d’Animation et de Développement des Associations du Gros-Morne). Outils pédagogiques support de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière (examen passé en 5ème).

Deux voitures tonneaux et d’un simulateur « Autochoc » : équipements de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité.

Lunettes de l’ivresse pour la sensibilisation à la lutte contre l’alcool au volant.

45 panneaux d’affichage de 4m² pour des campagnes de communication implantés le long du Réseau Routier Départemental.

Durant l’année scolaire ce sont environ 10.000 élèves qui peuvent ainsi être sensibilisés aux problèmes de l’insécurité routière en Martinique.