Documents joints

Simulateur Voiture-Tonneaux

La mise à disposition de la voiture-tonneau est menée au titre des actions bénévoles en faveur de la sécurité.Seuls les agents formés à cette fin sont habilités à faire fonctionner cet équipement.

Les caractéristiques de la voiture-tonneau

C’est une remorque supportant un véhicule de marque Renault Clio 3 portes, dans lequel une ou deux personnes prennent place uniquement à l’avant afin de tester l’utilité et l’efficacité de la ceinture de sécurité en cas de tonneau.

¤ Longueur : 5.60 m

¤ Largeur : 2.40 m en position de transport

¤ 3.00 m en position de démonstration

¤ Hauteur : 1.90 m

¤ Poids en marche : 1700 kg

¤ Alimentation électrique : une prise normalisée type 380V/20A, triphasé plus terre

¤ 220 volts pour la sonorisation

¤ Puissance électrique : 3.5 Kva

¤ Coût de l’équipement : 230.230,00 F

La mise en oeuvre de la Voiture-Tonneaux

La remorque doit être installée sur un sol plan et si possible dur et dans une zone ombragée. Une surface de 25 m² est obligatoire pour l’installation du matériel. Une visite préalable pour le choix du terrain d’implantation est nécessaire.

Il est indispensable de tenir le public à une distance suffisante de la voiture-tonneau afin d’éviter tout risque d’accident lors des démonstrations. Aussi, 15 barrières type « Vauban » doivent être mises à la disposition des agents du conseil général afin d’assurer la sécurité de tous.

Les agents du conseil général, qui assurent l’animation de la voiture-tonneau doivent pouvoir accéder à tout moment, en voiture, au site d’installation.

Aucune démonstration ne pourra avoir lieu de nuit.

Afin d’éviter tout risque d’électrocution, aucune démonstration ne se fera par temps de pluie.

Le demandeur doit obligatoirement assurer une couverture sanitaire pendant la durée de l’animation.

Seules les personnes âgées de plus de 10 ans peuvent prendre place dans le véhicule.

Le responsable, délégué par le Directeur Général Adjoint chargé de l’Equipement, de l’Eau, des Affaires Economiques et des Transports, a tout pouvoir pour refuser l’utilisation de la voiture-tonneau à toute personne en état d’ébriété, ou d’agitation apparente et pour décider de mettre fin à toute démonstration si les conditions de sécurité ne sont pas respectées.

Bulletin de mise à disposition Voiture-Tonneaux

A remplir et à renvoyer à l’adresse suivante :

CONSEIL GENERAL

Services Techniques

Immeuble Concorde

route de la Folie

97 200 FORT-DE-France